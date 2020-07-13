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سلطنة عمان تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و2164 إصابة

01:00 م الإثنين 13 يوليه 2020
سلطنة عمان تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و2164 إصابة

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد بالفيروس إلى 259.

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، أنه تم تسجيل 2164 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 58179 حالة. وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة هناك 1572 لعمانيين، و592 لغير عمانيين.

وتم تسجيل 1159 حالة تعاف جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 37257 ألفا.

وحثت الوزارة جميع السكان على الحفاظ على استخدام الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي.

وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا سلطنة عمان

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