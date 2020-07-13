الصين تفرض عقوبات على دبلوماسي وثلاثة نواب أمريكيين بشأن ملف الأويجور

بكين- (أ ف ب):

أعلنت بكين الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة من كبار النواب الجمهوريين الأمريكيين ودبلوماسي، في إطار خلاف متصاعد بين البلدين بشأن تعامل بكين مع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.

واستهدفت الخطوة بعض أبرز الشخصيات المعارضة للصين على غرار السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز وعضو الكونغرس كريس سميث، إضافة إلى سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية سام براونباك.

وأُعلن عن "العقوبات المماثلة" التي لم يتم تحديدها بعد أيام على قرار الولايات المتحدة حظر منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الصينيين وتجميد أصول تابعة لهم على خلفية الانتهاكات في منطقة شينجيانغ.

وتشمل العقوبات الأمريكية سكرتير الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ تشين كوانغيو.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية هوا شونينغ إن خطوة بلاده تأتي "رداً على التصرفات الأمريكية لخاطئة".

وقال "نحض الولايات المتحدة على التراجع فورا عن قرارها الخاطئ والتوقف عن التصريحات والخطوات التي تعد تدخلا في شؤون الصين الداخلية وتضر بالمصالح الصينية".

وأضاف "سترد الصين بشكل إضافي بناء على تطور الوضع".

وتستهدف عقوبات بكين كذلك اللجنة التنفيذية التابعة للكونجرس بشأن الصين والتي تتولى مهمة مراقبة وضع حقوق الإنسان في البلد الآسيوي.