رئيس البرلمان الكويتي: تأجيل جلسة الغد بسبب وجود إصابات بكورونا في المجلس

الكويت - أ ش أ

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة الغد بعد تلقيه خطابا رسمياً من وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول نتائج الفحوصات التي أجريت في مجلس الأمة.

وأضاف الغانم - في بيان صحفي - أن خطاب وزير الصحة الكويتي، أوصى بعدم إقامة الجلسة، بسبب وجود إصابات ومخالطين، وحالات تتطلب إعادة فحص.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد أعلن الأسبوع الماضي، عقد جلسة للمجلس يوم غد الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأمور والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.