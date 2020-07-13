"كيودو": قاعدة أمريكية في أوكيناوا تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا

طوكيو - أ ش أ

أعلنت حكومة محافظة اوكيناوا اليابانية، اليوم الاثنين، أن قاعدة مارينز أمريكية في أوكيناوا بجنوب غربى اليابان أكدت وجود 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت حكومة أوكيناوا - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - إن القوات الأمريكية أبلغتها بأحدث رقم تم تسجيله.

وصرح مسؤول ياباني رفيع اليوم الاثنين بأن بلاده والولايات المتحدة تتبادلان معلومات حول الاصابات بفيروس كورونا في القواعد العسكرية الأمريكية بعد أن أثار تفشي الفيروس غضبا في إقليم اوكيناوا في أقصى الجنوب.

من جهته، قال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، " سنتعاون بشكل مناسب في هذا الشأن، تشارك اليابان والولايات المتحدة معلومات حول تاريخ نشاط الأفراد العسكريين المصابين".

وقالت حكومة أوكيناوا السبت الماضي إن الجيش الأمريكي أغلق المحطة الجوية لسلاح مشاة البحرية الأمريكية فوتينما وكامب هانسن، وهي قاعدة بحرية أمريكية أخرى، بسبب وجود 61 حالة إصابة بالفيروس التاجي.

يشار إلى أن أوكيناوا تستضيف الجزء الأكبر من القوات العسكرية الأمريكية في اليابان، التي يعد تحالفها مع واشنطن أمرًا محوريا لأمنها، لكن العديد من مواطني أوكيناوا يربطون القواعد بالمشكلات مثل الجريمة والحوادث، ويريدون أن يقلل جنود البحرية من وجودهم أو يغادروا المنطقة بالكامل.