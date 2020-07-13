بوتين يدعو الحكومة إلى تحقيق نمو سكاني مستدام ومكافحة الفقر والفساد

موسكو - أ ش أ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من الأهداف الرئيسية ، التي تتعلق بالاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول التنمية الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع القومية، اليوم الإثنين:"إنه من الضروري تحقيق نمو سكاني مستدام ومكافحة الفقر، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة وتوفير الظروف المواتية لقطاع الأعمال " .

وأضاف الرئيس الروسي:" أن المهمة الرئيسية في ظل الصعوبات الاقتصادية، التي ظهرت مؤخرا بسبب جائحة "كورونا"، هي دعم التوظيف وتحقيق استقرار في دخل المواطنين الروس"، مشيرا إلى أنه خلال هذا الربيع تم اعتماد حزمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الروسي لمواجهة تداعيات أزمة الفيروس التاجي .

وطالب الرئيس الروسي الحكومة والجهات المختصة بمواصلة العمل على "تبيض" وزيادة شفافية الاقتصاد من خلال محاربة الفساد، داعيا إلى توسيع الأهداف والمشاريع القومية إلى ما بعد عام 2024 وتحديد الأهداف الوطنية للعقد القادم.وأشار فلاديمير بوتين إلى أن بلاده بشكل عام مستعدة لتصبح دولة رائدة في مجال الرقمنة والتطور التكنولوجي .