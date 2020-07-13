الصين تعلن عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين

بكين - (د ب ا):

أعلنت الصين اليوم الاثنين عن فرض عقوبات ضد مسؤولين أمريكيين بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما ماركو روبيو وتيد كروز، وهما من أبرز منتقدي الصين، ، وذلك على خلفية تشريع يهدف لمعاقبة بكين على خلفية تصرفاتها تجاه الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج القول إنه سوف يبدأ تنفيذ العقوبات بحق أربعة مسؤولين أمريكيين ابتداء من اليوم.