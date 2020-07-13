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وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية التواصل مع فريق التحقيق بجرائم داعش

10:46 ص الإثنين 13 يوليه 2020
وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية التواصل مع فريق التحقيق بجرائم داعش

وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين

بغداد - أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهمية إدامة التواصل مع فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش في ظل احترام السيادة، واختصاص القضاء العراقي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال لقائه المستشار الخاص ، رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا، وبحثا عدد من القضايا ذات العلاقة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المُشترَك، وإدامة التواصل مع المستشار وفريقه الخاص في ظل احترام السيادة العراقية، واختصاص القضاء العراقي لجمع الأدلة بما يسهم في مساءلة المتورطين، وكشف وتوثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف وزير الخارجية العراقي أن الخارجية مستمرة في التواصل والعمل المشترك مع فريق المستشار ومنظمة UNITAD من أجل تذليل العقبات في طريق عمل المنظمة.

و من جهته أشار المسؤول الأممي إلى أن لتقرير الأخير الذي قدم إلى مجلس الأمن يؤكد استمرار تقديم الدعم إلى العراق في محاسبة المتورطين و كشف جرائم تنظيم داعش.

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