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الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

08:05 ص الإثنين 13 يوليه 2020
الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الاثنين عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد،وذلك بإصابة 28 ألفا و 701 شخص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبدأت السلطات في العديد من المدن الهندية عمليات إغلاق صارمة بعد محاولة التخفيف لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

ورفعت الحالات الجديدة اجمالي الاصابات في البلاد إلى 878 الفا و 254 شخصا. كما أعلنت وزارة الصحة عن 500 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 الفا و 174.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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