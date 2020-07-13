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تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا في الصين

06:41 ص الإثنين 13 يوليه 2020
تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا في الصين

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها من القادمين من خارج البلاد، مع انخفاض الإصابات المجتمعية المحلية إلى ما يقرب من الصفر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة اضافية خلال يوم أمس فيما لا يزال 320 مريضاً يخضعون للعلاج، مع وجود 117 شخصاً آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس أو إصابتهم به دون ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى اليوم 4634 حالة وفاة نتيجة الإصابة بكوفيد -19 من أصل 83 ألفا و 602 حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان أواخر العام الماضي.

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