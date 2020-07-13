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السعودية تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة

01:37 ص الإثنين 13 يوليه 2020
السعودية تعلن معاودة نشاط المراكز الترفيهية في المملكة

تركي آل الشيخ

الرياض - (د ب أ):
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن معاودة نشاط المراكز الترفيهية وذلك من خلال حملة "ترفيهنا آمن" التي أطلقتها الهيئة عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وشارك فيها عدد من المراكز الترفيهية التي بدورها رحبت بزوّارها.

وقالت الهيئة في بيان لها مساء الأحد "تأتي هذه العودة بعد أن نشرت الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية الذي قدمت من خلاله شروط العودة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الترفيهية".

وجاءت اشتراطات عودة العمل في مراكز الترفيه لتحقق سلامة الزوار منذ وصولهم إلى مغادرتهم بما في ذلك التنقل والدخول والخروج من خلال مسارات واضحة المعالم وتباعد الزوار وترك مسافة آمنة بين الألعاب بالإضافة إلى تحديد الطاقة الاستيعابية للمكان.

تركي آل الشيخ المراكز الترفيهية السعودية

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