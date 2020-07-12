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اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بدولة الاحتلال في احتجاجات ضد الإغلاق

10:59 م الأحد 12 يوليه 2020
اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بدولة الاحتلال في احتجاجات ضد الإغلاق

أرشيفية

غزة - (أ ش أ):

اشتبك المئات من اليهود المتشددين مع الشرطة الإسرائيلية مساء الأحد بسبب الإغلاق الناتج عن الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن المتظاهرين يحاولون اختراق الحواجز حول الأحياء الموضوعة تحت الإغلاق، بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واصفين الشرطة بالنازية، مدعين أنهم يعاملون مثل الأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة.

وتظاهر المئات من المتطرفين اليهود يوم الأحد في القدس ضد عمليات الإغلاق المفروضة على أحيائهم بعد ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس.

وعبر بعض المتظاهرين عن انتقادات لأعضاء الكنيست من حزب الحريديم زاعمين أنهم أداروا ظهورهم لناخبيهم وطالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة.

وقال أحد المتظاهرين ليديعوت أحرونوت إن الأزمة المالية التي تعاني منها بعض العائلات، تقودهم إلى المخاطرة بالموت بالفيروس بدلاً من الموت جوعا.

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