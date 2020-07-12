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الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسلحين على قاعدة حميميم في سوريا

10:38 م الأحد 12 يوليه 2020
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم مسلحين على قاعدة حميميم في سوريا

قاعدة حميميم السورية

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم شنه مسلحون من منطقة إدلب شمال غربي سوريا بواسطة طائرتين مسيرتين على قاعدة حميميم.

وقال مدير مركز حميميم في سوريا الفريق البحري ألكسندر شيربيتسكي في بيان له أوردته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأحد إن الفصائل المسلحة غير الشرعية في منطقة إدلب لخفض التصعيد تواصل محاولاتها لشن هجمات على قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

وأضاف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية، قامت بتدمير طائرتين مسيرتين للمسلحين مزودتين بذخائر قتالية على بعد 5 كيلومترات من القاعدة الجوية.

وأكد مدير مركز حميميم على عدم وقوع أي إصابات أو أضرار مادية في القاعدة الجوية الروسية، قائلا إنها تعمل بشكل اعتيادي.

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هجوم مسلح قاعدة حميميم سوريا روسيا

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