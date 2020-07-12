النهضة التونسية تكلف الغنوشي بإجراء مشاورات مع الرئيس والأحزاب لتشكيل حكومة جديدة

وكالات

قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، تفويض راشد الغنوشي رئيس الحركة، لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمنظمات الوطنية ومكونات المشهد السياسي، حول تشكيل حكومة جديدة.

ونشر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، مساء اليوم الأحد، تدوينة على صفحته الخاصة على "فيسبوك" يؤكد خلالها أن مجلس شورى الحركة فوض راشد الغنوشي، لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبقية الأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي جديد.

وصرح مصدر من الشورى بأن المجلس قرر البقاء في حالة انعقاد دائم استعدادًا لأي تطورات يشهدها ملف البحث عن بديل لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.