النهضة التونسية تكلف الغنوشي بإجراء مشاورات مع الرئيس والأحزاب لتشكيل حكومة جديدة
وكالات
قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، تفويض راشد الغنوشي رئيس الحركة، لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، والمنظمات الوطنية ومكونات المشهد السياسي، حول تشكيل حكومة جديدة.
ونشر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، مساء اليوم الأحد، تدوينة على صفحته الخاصة على "فيسبوك" يؤكد خلالها أن مجلس شورى الحركة فوض راشد الغنوشي، لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبقية الأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي جديد.
وصرح مصدر من الشورى بأن المجلس قرر البقاء في حالة انعقاد دائم استعدادًا لأي تطورات يشهدها ملف البحث عن بديل لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
الخبر التالى:مقتل ٤ جنود باكستانيين في اشتباكات مع مسلحين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان