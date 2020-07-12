رئيس جنوب أفريقيا يتحدث للأمة وسط أنباء عن تشديد الإغلاق الصحي

جوهانسبرج - (د ب أ)

يعتزم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، التحدث للأمة مساء اليوم الأحد، وسط أنباء عن أن الحكومة تدرس تشديد قواعد الإغلاق الصحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ديوان الرئاسة في جنوب أفريقيا، قوله فى بيان إن الرئيس سيقدم معلومات محدثة عن "التطورات بشأن استراتيجية جنوب أفريقيا المعدلة بشأن المخاطر لإدارة تفشي كوفيد-19".

ويأتي الخطاب بعد عدد من الاجتماعات لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإدارة أزمة فيروس كورونا، والمجلس التنسيقي لرئيس الجمهورية.

واستقر عدد الإصابات بفيروس كورونا عند 264184 إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة، حسب وزير الصحة، زويلي مكهايز.