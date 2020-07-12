رئيس جنوب أفريقيا يتحدث للأمة وسط أنباء عن تشديد الإغلاق الصحي
جوهانسبرج - (د ب أ)
يعتزم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، التحدث للأمة مساء اليوم الأحد، وسط أنباء عن أن الحكومة تدرس تشديد قواعد الإغلاق الصحي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ديوان الرئاسة في جنوب أفريقيا، قوله فى بيان إن الرئيس سيقدم معلومات محدثة عن "التطورات بشأن استراتيجية جنوب أفريقيا المعدلة بشأن المخاطر لإدارة تفشي كوفيد-19".
ويأتي الخطاب بعد عدد من الاجتماعات لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإدارة أزمة فيروس كورونا، والمجلس التنسيقي لرئيس الجمهورية.
واستقر عدد الإصابات بفيروس كورونا عند 264184 إصابة ونحو أربعة آلاف وفاة، حسب وزير الصحة، زويلي مكهايز.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان