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استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب بست نقاط في تكساس

09:26 م الأحد 12 يوليه 2020
استطلاع: بايدن يتفوق على ترامب بست نقاط في تكساس

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

تقدم المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، على الرئيس دونالد ترامب، بين أوساط الناخبين في ولاية تكساس، بعد تصاعد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد هناك، وفقًا لاستطلاع رأي جديد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن استطلاعًا للرأي أجرته صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" وجامعة تكساس في تايلور، أظهر اليوم الأحد، حصول بايدن على 46 بالمئة من الأصوات المسجلة، مقابل 41 بالمئة لصالح ترامب.
وقالت الوكالة إن الاستطلاع شمل حوالي 1900 شخص من سكان تكساس، وتم في الفترة بين 29 يونيو إلى 7 يوليو الجاري، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2ر2 بالمئة.
وقد يكون تعامل ترامب مع أزمة كورونا قد أثر على نتائج الاستطلاع، حيث قال 44 بالمئة إنهم غير موافقين بشدة على أداء الرئيس، مقابل 22 بالمئة عبروا عن موافقتهم بشدة.
وغالبا ما يتحدث الديمقراطيون عن تتغير الوضع في تلك الولاية المؤيدة تبشدة للجمهوريين في سباق الانتخابات الرئاسية بسبب التحولات الديموغرافية، لكن ترامب فاز فيها بسهولة في عام 2016، بنسبة بلغت 52 بالمئة من الأصوات مقابل 43 بالمئة لهيلاري كلينتون.

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