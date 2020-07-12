أحداث عنف بأيرلندا الشمالية وقيود على طقوس احتفالية بروتستانتية
لندن - (د ب أ)
هاجمت عصابات من الشباب، الشرطة ليلة أمس السبت في منطقة كاثوليكية في بلفاست، وسط تصاعد حدة التوترات بشأن موسم طقوس بروتستانتية احتفالية سنوية يتم خلالها اشعال النيران في أيرلندا الشمالية.
وقالت الشرطة في أيرلندا الشمالية، إن رجال الشرطة تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات والقنابل الحارقة من قبل الشبان في مناطق من شمال بلفاست، لليلة الثانية حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
وقالت مسؤولة الشرطة، لورين دوبسون، في بيان: "خلال المساء، تم إلقاء عدد من القنابل الحارقة على الشرطة"، مضيفة أن عدة مركبات للشرطة تضررت.
وجاءت أحداث العنف في عطلة نهاية الأسبوع وسط موسم استعراض "أورانج" السنوي الذى يحتفل فيه الوحدويون البروتستانت في أيرلندا الشمالية، بالذكرى السنوية لانتصار الملك البروتستانتي وليام سليل العائلة الملكية من دولة أورانج على الملك الكاثوليكي جيمس الثاني في عام 1690 في معركة بوين.
وتُشعل النيران بشكل تقليدي في العديد من المناطق البروتستانتية، في أيرلندا الشمالية عشية ذكرى 12 يوليو.
وتم إلغاء معظم الاحتفالات، التي يتم فيها إشعال النيران هذا العام بسبب مخاوف من الزحام الذي من شأنه خرق قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا.
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