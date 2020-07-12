الكرملين: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند أدنى مستوى

موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال عند أدنى مستوى لها وهي سيئة للغاية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن بيسكوف اليوم الأحد القول: "علاقاتنا لا تزال تقريبا عند أدنى نقطة.. الأمور سيئة للغاية على مستوى العلاقات الثنائية.. وخاصة فيما يتعلق بقضية الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي".

وتابع بيسكوف قائلا: "بلدينا يملكان أكبر ترسانتين نوويتين، لا تملك أي من البلدان الأخرى مثلهما، بما في ذلك الصين، التي يحاول الأمريكيون دعوتها بشدة إلى طاولة المفاوضات".

واختتم بيسكوف: "لا يمكن مقارنة الصين من حيث ترسانتها بأمريكا أو بروسيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 مايو الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع روسيا، وقال إنها "تنتهك الاتفاقية"، لكنه أشار إلى أن "هناك فرصة جيدة جداً للتوصل إلى اتفاقية جديدة مع موسكو".

وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.