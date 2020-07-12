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الأردن: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:52 م الأحد 12 يوليه 2020
الأردن: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

عمان - (أش أ):

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة جميعها غير محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1179، في حين تماثل للشفاء 6 مصابين.

وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحالات الجديدة والتي توزعت على حالة لسائق على معبر العمري و حالتان لأردنيين قادمين من السعودية من فنادق الحجر فيما حين يبلغ عدد الراقدين على أسرة الشفاء لتلقي العلاج من الفيروس 36 حالة.

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الأردن فيروس كورونا

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