الأردن: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
عمان - (أش أ):
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة جميعها غير محلية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1179، في حين تماثل للشفاء 6 مصابين.
وبين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحالات الجديدة والتي توزعت على حالة لسائق على معبر العمري و حالتان لأردنيين قادمين من السعودية من فنادق الحجر فيما حين يبلغ عدد الراقدين على أسرة الشفاء لتلقي العلاج من الفيروس 36 حالة.
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