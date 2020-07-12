هونج كونج: ٥٨٠ ألف شخص أدلوا بأصواتهم بالانتخابات التمهيدية للأحزاب الديمقراطية

هونج كونج - (د ب أ)

تحدى مئات الآلاف من سكان هونج كونج، المخاوف بشأن التباعد الاجتماعي وقانون أمني جديد حسث أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية التي تستمر يومين والتي تعقدها أحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية.

وصوت أكثر من 580 ألف شخص إلكترونيا حتى الساعة 9 مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، أكثر من ثلاثة أضعاف الهدف الأصلي وبما يتجاوز 13 بالمئة من الناخبين المسجلين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن أحد المنظمين، ويدعى أو نوك هين، قوله في مؤتمر صحفي اليوم.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج غدا الاثنين.

وقال أو إن "سكان هونج كونج صنعوا معجزة للتو بقولهم للعالم إنه يجب أن ينضم المزيد من المرشحين الديمقراطيين إلى الانتخابات".

وكانت جماعات المعارضة تأمل في جذب ما لا يقل عن 170 ألف ناخب في الانتخابات التمهيدية غير الرسمية لاختيار مرشحي المجالس المحلية لانتخابات المجلس التشريعي في سبتمبر المقبل.

وذكر أو إنه تم إغلاق النظام الإلكتروني الساعة 9 مساء بالضبط ولكن قد يكون هناك المزيد من تحميل البيانات، بينما لا يزال بعض الأشخاص الذين وقفوا في الطابور ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، ولذلك يمكن أن يرتفع العدد النهائي للناخبين.