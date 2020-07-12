الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 ألفا و195 مصابا
الجزائر - (أ ش أ):
أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 19 ألفا و195 مصابا، و1011 حالة وفاة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 483 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 13 ألفا و743 حالة.
وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور مرض الكورونا بالجزائر.
وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 58 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى، وذلك حتى 13 يوليو الجاري.
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