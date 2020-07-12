بنجلاديش: اعتقال طبيبة يُزعم تورطها في تزييف تقارير خاصة بكورونا

دكا- (د ب أ):

أعلنت شرطة بنجلاديش، الأحد، إلقاء القبض على طبيبة بسبب تورطها المزعوم في تزوير آلاف التقارير الطبية الخاصة باختبارات مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا، لمركز رعاية صحية خاص أسسه زوجها.

وقال مسؤول الشرطة هارون الرشيد، إنه قد تم احتجاز الدكتورة صابرينه عارف شودري،جراحة القلب في مستشفى عام في دكا، بعدما توصل المحققون إلى أن مركز "جيه كيه جي" للرعاية الصحية، أصدر تقارير طبية بدون إجراء اختبار للعينات التي جمعها من أشخاص يشتبه في إصابتهم بمرض "كوفيد-19".

وأضاف مسؤول الشرطة: "سنسعى للحصول على إذن من المحكمة باستجواب الطبيبة قيد احتجازها حيث أنها على ارتباط وثيق بالمركز".

والطبيبة زوجة الرئيس التنفيذي للمركز الطبي، ويدعى عارف شودري، الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق بتهمة تحقيق مكاسب مالية من خلال إصدار تقارير مزيفة وتعريض نظام الصحة العامة للخطر.

وقد ألغت الحكومة التصريح الذي تم منحه للمركز لإجراء اختبارات "كوفيد-19"، حيث أن تقاريره قد أشارت بصورة خاطئة إلى إيجابية بعض الاختبارات وسلبية البعض الآخر، وذلك بصورة خاطئة.

وكانت الشرطة أغلقت في الأسبوع الماضي، مستشفى خاصا آخر في دكا، بد أن عثرت على ما لا يقل عن 6000 تقرير زائف تخص اختبارات الاصابة بـ "كوفيد-19"، أصدرتها المنشأة الصحية. وقد تم اعتقال ثمانية أشخاص في المكان، إلا أن صاحب المستشفى، ويدعى شاهد كريم، هارب منذ ذلك الحين.

وسجلت بنجلاديش 183 ألفا و795 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ الاعلان عن تسجيل أول حالة إصابة في 8 مارس الماضي.