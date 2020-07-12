فيروس كورونا: حالات الشفاء تتجاوز 7 ملايين حالة حول العالم

وكالات:

تجاوز عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 7 ملايين حالة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووفقا لبيانات الجامعة، الأحد، بلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19 في العالم 7.005.452، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 565.178، بينما بلغ عدد حالات الإصابة في العالم بالفيروس 12.720.028.

وتم رصد الفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في أواخر العام الفائت، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 134,659 وفاة، وثلاثة ملايين و262,964 إصابة، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بواقع 71,469 حالة وفاة، ومليون و839,850 إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، حلّت الهند بعد تسجيلها 820,916، لكنها احتلت المرتبة السادسة من حيث الوفيات بواقع 22,123 وفاة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، إذ سجلت 720,547 إصابة، ولكن لم تتجاوز وفياتها 11,205 وفيات.