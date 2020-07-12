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سفير مصر بالجزائر يبحث مشاكل الشركات المصرية في ظل أزمة الكورونا

03:31 م الأحد 12 يوليه 2020
سفير مصر بالجزائر يبحث مشاكل الشركات المصرية في ظل أزمة الكورونا

سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة

الجزائر - أ ش أ

اجتمع السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، اليوم الأحد، بممثلين عن عدد من الشركات المصرية العاملة بالجزائر لبحث المشكلات التي تواجههم في ظل أزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع أكد السفير مشرفة على دعم السفارة الكامل للشركات المصرية والعاملين بها وبذل قصارى الجهد لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجههم.

وطالب ممثلو الشركات المصرية بإيجاد آلية استثنائية للسفر من وإلى الجزائر، في ظل استمرار غلق الحدود البرية والجوية والبحرية الجزائرية، حيث يرغب عدد من العاملين في السفر لمصر ويوجد عدد آخر من الموظفين العالقين في مصر ولا يستطيعون العودة بالجزائر.

كما تم طرح قضية العاملين المصريين الذي كانوا في إجازة في مصر ولم يستطيعوا العودة للجزائر، وانتهت إقاماتهم أو أوشكت على الانتهاء.

وتعهد ممثلو الشركات المصرية بالالتزام التام بأي تدابير وقائية تقررها السلطات الجزائرية سواء بإجراء تحاليل قبل السفر أو عند الوصول أو حتى الحجر الطبي.

ووعد السفير مشرفة بمخاطبة السلطات الجزائرية وبحث الأمر معها، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ورغبة عدد كبير من العاملين المصريين في السفر لقضاء العيد مع أسرهم.

كما تطرق السفير مشرفة مع مسؤولي الشركات المصرية إلى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها بالخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، حيث أكد أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي كأحد عناصر العملية الديمقراطية في مصر.

وأكد أن السفارة المصرية ستطبق كافة الإجراءات الصحية والوقائية خلال يومي الانتخاب حرصا على سلامة أبناء الجالية المصرية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج هي أحد عناصر القوى الناعمة لمصر، فيما أبدى مسؤولي الشركات المصرية حرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات المقبلة، إيمانا منهم بدورهم نحو وطنهم.

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السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر فيروس كورونا أزمة كورونا

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