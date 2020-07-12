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السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 2779 إصابة جديدة تفيد كورونا

03:17 م الأحد 12 يوليه 2020
السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 2779 إصابة جديدة تفيد كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة تفيد كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة الإصابة بالفيروس إلى 2223 حالة.

تحقق الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 2779 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 232 ألفا و 259 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 1742 حالة شفاء جديدة ، إجمالي إجمالي المتعافين إلى 167 ألفا و 138 شخصًا.

فيروس كورونا السعودية وزارة الصحة السعودية كوفيد 19

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