السعودية تسجل 42 حالة وفاة و 2779 إصابة جديدة تفيد كورونا
الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة تفيد كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة الإصابة بالفيروس إلى 2223 حالة.
تحقق الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 2779 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 232 ألفا و 259 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 1742 حالة شفاء جديدة ، إجمالي إجمالي المتعافين إلى 167 ألفا و 138 شخصًا.
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