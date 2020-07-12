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أمريكا: زيادة بنسبة 2٪ في الإصابات اليومية بكورونا

03:15 م الأحد 12 يوليه 2020
أمريكا: زيادة بنسبة 2٪ في الإصابات اليومية بكورونا

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):

زادت الإصابات التي تمثل كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 2٪ حتى الساعة 0451 بتوقيت نيويورك، مقارنة بنفس التوقيت أمس السبت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

يتحقق يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 25 ر 3 مليون.

وجاءت هذه الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي ، والتي كانت 1.9 في المائة.

فيروس كورونا واشنطن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية

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