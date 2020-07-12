زيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين إلى 20 رحلة أسبوعيا
سول - أ ش أ
أعلنت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أنها اتفقت مع السلطات الجوية الصينية على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من 10 رحلات إلى 20 رحلة أسبوعيا بعد التشاور بين الطرفين.
وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن شركات الخطوط الجوية الكورية تخدم حاليًا على ثلاثة مسارات من إنتشون إلى المدن الصينية وتخطط لاستئناف الرحلات على أربعة مسارات أخرى خلال الشهر الجاري.. حسبما .
وأضافت "إننا نجري محادثات مع السلطات الصينية لاستئناف الرحلات الجوية على ثلاثة مسارات إضافية إلى الصين".
وفي هذا الشهر، تعتزم شركات الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير" و"آسيانا" و "جين إير" و"إير بوسان" استئناف الخدمات على الخطوط المؤدية إلى قوانجتشو ونانجينج وشيان وشنتشن.
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