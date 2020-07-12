بكين تكشف عن 29 بؤرة لكورونا مرتبطة بسوق للبيع بالجملة

وكالات:

أكد المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن وضع فيروس كورونا المُستجد في سوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة، كاشفًا عن 29 بؤرة مرتبطة بالعدوى.

وأوضح المركز في تقرير نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن حالات العدوى المرتبطة بالسوق والتي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينج وتشجيانج، تحت السيطرة أيضا.

وأفاد بأنه يوجد حتى الآن إجمالي 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر.

وأضاف التقرير أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة الفيروس أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

ولم تسجل بكين حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة 5 أيام متتالية.