تظاهرة جديدة احتجاجا على توقيف حاكم منطقة متهم بالقتل في روسيا

موسكو- (أ ف ب):

تظاهر مئات الأشخاص، الأحد، لليوم الثاني على التوالي في خاباروفسك في أقصى الشرق الروسي دعما لحاكم المنطقة الذي اتهم بالقتل.

وأوقف سيرجي فورغال (50 عاما) الخميس ووضع في الحبس الاحتياطي حتى سبتمبر. ويشتبه بأنه نظم قتل عدد من رجال الأعمال قبل 15 عاما، وهي اتهامات ينفي صحتها.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن مئات الأشخاص تظاهروا الأحد في وسط مدينة خاباروفسك وتوجهوا إلى مقر إدارة المنطقة. وقدّر الفرع المحلي لحركة المعارض أليكسي نافالني عدد المتظاهرين بحوالى ألفي شخص.

ورأت الناطقة باسم الحاكم ناديجدا تومتشينكو في تصريحات نقلتها الوكالة أن هذه التقديرات "استفزاز لتشويه صورة تحرك الدعم أمس".

وتفيد تقديرات أن ما بين عشرة آلاف واربعين ألف شخص تظاهروا في خاباروفسك السبت دعما لفورغال، في واحد من أكبر التجمعات الاحتجاجية التي تنظم في المنطقة. وردد المحتجون هتافات ضد الرئيس فلاديمير بوتين خصوصا.

ورفضت إدارة المنطقة الأحد هذه "الشعارات الاستفزازية". وقالت في رسالة على حسابها على انستجرام "اعتمدوا على حسكم السليم ونذكركم بأن التجمعات محظورة حاليا".

وفورغال طبيب سابق ورجل أعمال ونائب في البرلمان الروسي. وقد انتخب في 2018 حاكما لمنطقة خاباروفسك بنحو سبعين بالمئة من الأصوات، وهو ما لم يكن متوقعا، بعدما فاز على "روسيا الموحدة" حزب بوتين.