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المغرب يسجل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:11 م الأحد 12 يوليه 2020
المغرب يسجل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السلطات الصحية في المغرب

الرباط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 247 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 93 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 15 ألفا و635.

كما لفتت إلى شفاء 147 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 12 ألفا و212، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 856 ألفا و325 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب الرباط فيروس كورونا

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