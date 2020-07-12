عمان: تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسقط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، تسجيل (1318) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) منها (1009) لعمانيين و(309) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (56015).

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية (3570)، وتم تسجيل 9 حالات وفاة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا المرض في السلطنة 257 وفاة، و العدد الإجمالي لحالات الشفاء(36098).