روسيا تسجل 130 وفاة و 6615 إصابة جديدة بكورونا

موسكو - (د ب أ):

تعلن السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 130 وفاة جديدة بين اتفاقيات كورونا ، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 11335 حالة وفاة.

وذلك وكالة "بلومبرج" للأنباء عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا أنه تم رصد 6615 إصابة جديدة بالعدوى ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 727 ألفا.

وحتى الآن تجاوز إجمالي عدد المتعافين 500 ألف.