أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

وفاة قائد في الجيش العراقي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:28 ص الأحد 12 يوليه 2020
وفاة قائد في الجيش العراقي بعد إصابته بفيروس كورونا

مراد كريم سلمان الربيعي

(وكالات):

نعت رئاسة أركان الجيش العراقي، اليوم الأحد، اللواء الركن في القوات الخاصة، مراد كريم سلمان الربيعي، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان لرئاسة أركان الجيش: "بقلوب مفعمة بالإيمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة أركان الجيش قائدا من قادتها المخلصين الشجعان اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي، مدير صنف المشاة"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف البيان أن "الربيعي وافاه الاجل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ملتحقا الى جوار الرفيق الاعلى تاركا لنا مواقف بطولية وانسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".

ويوم أمس توفي أيضا المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك العراقية، العميد أفراسياو كامل، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتوفي قبل أيام كذلك مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، ومؤخرا توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي، جراء إصابته بالفيروس.

مراد كريم سلمان الربيعي الجيش العراقي بفيروس كورونا

الخبر التالى:

روسيا تسجل 130 وفاة و 6615 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "المواطن اللي هيقدم على شقة هيحصل عليها"