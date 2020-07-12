بدء التصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في بولندا

وارسو - (د ب ا):

بدأ الناخبون في بولندا في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة بين الرئيس الحالي أدريه دودا ومنافسه عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي.

ويحق لنحو 30 مليون مواطن التصويت في جولة الاعادة، ومن بينهم أكثر من نصف مليون خارج بولندا. وسوف يقوم الكثير من الناخبين بالتصويت عبر البريد بسبب القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى التي أجريت منذ أسبوعين قد بلغت 5ر64%، وهي أعلى نسبة منذ 25 عاما. ويشار إلى أن نسب المشاركة عادة ما تكون أعلى في جولات الإعادة.

وبدأ التصويت الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، وسوف يتم تنظيمه بالتوافق مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وجرى وضع قيود على عدد الأشخاص الذين يمكنهم دخول مراكز الاقتراع، ويتعين على الناخبين الالتزام بتباعد اجتماعي لمسافة مترين وارتداء الكمامات.

كما طُلب من الناخبين استخدام أقلامهم ومطهر اليدين لدى دخولهم مراكز الاقتراع.

وسوف تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، حيث من المتوقع نشر نتائج استطلاعات الرأي لدى الخروج في هذا الوقت.

ومن غير المتوقع صدور النتائج الرسمية حتى مساء غد الاثنين.