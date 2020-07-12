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بعد زيادة الإصابات.. جنوب أفريقيا تدرس تشديد القيود المفروضة لمواجهة كورونا

11:17 ص الأحد 12 يوليه 2020
بعد زيادة الإصابات.. جنوب أفريقيا تدرس تشديد القيود المفروضة لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب ا):

تدرس جنوب أفريقيا إعادة فرض قيود أكثر صرامة على حركة المواطنين والحد من بيع المشروبات الكحولية، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة صنداي تايمز الجنوب أفريقية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا سوف يدلى بخطاب بشأن الإجراءات الجديدة لاحتواء تفشي الفيروس مساء اليوم.

وأشارت صحيفة صنداي تايمز بأنه يجري مناقشة مسألة إعادة فرض حظر التجوال.

ويشار إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا، قامت الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق لإنعاش الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7% هذا العام.

وقال وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مخيز أمس السبت إن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة أكثر من 5% لتصل إلى 264 ألف و 184 حالة، وبلغت حالات الوفتة نحو 4000 حالة .

فيروس كورونا جنوب أفريقيا كوفيد 19

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