أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

"ليس أمنيًا أو مدبرًا".. طهران تعلن معلومات جديدة حول انفجار "المركز الطبي"

11:08 ص الأحد 12 يوليه 2020
"ليس أمنيًا أو مدبرًا".. طهران تعلن معلومات جديدة حول انفجار "المركز الطبي"

أرشيفية

وكالات:

أعلن نائب قائد شرطة طهران أن حادث انفجار المركز الطبي في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الماضي، لم يكن أمنيا أو مدبرا.

وأكد حميد هداوند، أن التحقيقات أثبتت أن الحادث ناجم عن خطأ بشري و تهاون من قبل العاملين في المركز، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وقال هداوند إنه تم اعتقال 12 شخصا إثر الحادث، فيما أُفرج عن 11 منهم بكفالة مالية حتى موعد انعقاد جلسة المحكمة، بينما لا يزال شخص واحد قيد الحبس، مشيرا إلى أن غالبيتهم من مسؤولي المركز الطبي.

وقتل 19 شخصا وجرح نحو 15 آخرين في انفجار اسطوانات غاز الأوكسجين في مركز "سينا مهر" الطبي بشمال العاصمة طهران، في 30 يونيو الماضي.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.

ومساء أمس السبت، وقع انفجار غاز هز مبنى في طهران، أسفر عن إصاب شخص واحد على الأقل، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء الإيرانية. فيما وقعت انفجارات قوية ضربت غرب العاصمة الإيرانية، الجمعة، وسط أنباء عن استهدافها مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري.

حادث انفجار المركز الطبي إيران شرطة طهران

الخبر التالى:

دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية تشهد منافسة حادة في بولندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء: برنامج تطوير العشوائيات يخدم مليون شخص