"ليس أمنيًا أو مدبرًا".. طهران تعلن معلومات جديدة حول انفجار "المركز الطبي"

وكالات:

أعلن نائب قائد شرطة طهران أن حادث انفجار المركز الطبي في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الماضي، لم يكن أمنيا أو مدبرا.

وأكد حميد هداوند، أن التحقيقات أثبتت أن الحادث ناجم عن خطأ بشري و تهاون من قبل العاملين في المركز، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وقال هداوند إنه تم اعتقال 12 شخصا إثر الحادث، فيما أُفرج عن 11 منهم بكفالة مالية حتى موعد انعقاد جلسة المحكمة، بينما لا يزال شخص واحد قيد الحبس، مشيرا إلى أن غالبيتهم من مسؤولي المركز الطبي.

وقتل 19 شخصا وجرح نحو 15 آخرين في انفجار اسطوانات غاز الأوكسجين في مركز "سينا مهر" الطبي بشمال العاصمة طهران، في 30 يونيو الماضي.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية.

ومساء أمس السبت، وقع انفجار غاز هز مبنى في طهران، أسفر عن إصاب شخص واحد على الأقل، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء الإيرانية. فيما وقعت انفجارات قوية ضربت غرب العاصمة الإيرانية، الجمعة، وسط أنباء عن استهدافها مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري.