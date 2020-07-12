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البحرين: تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين وأمريكا

11:05 ص الأحد 12 يوليه 2020
البحرين: تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البحرين وأمريكا

وزارة الخارجية البحرينية

المنامة - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، اليوم الأحد، عن التوصل إلى اتفاق بين كل من حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين من خمس إلى عشر سنوات، وإن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه في وقت لاحق.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بأنه من شأن هذا الاتفاق تسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة، كما يعكس مدى قوة الشراكة التاريخية والتعاون المتبادل بين البحرين وأمريكا ومساعيهما المتواصلة لتوطيد العلاقات في مختلف المجالات "الأكاديمية، والصناعية، والرعاية الصحية، والتجارية، والاجتماعية" وغيرها.

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وزارة الخارجية البحرينية البحرين الولايات المتحدة الأمريكية

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