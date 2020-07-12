مقاطعة بـ"أوهايو" الأمريكية تدشن خطًا للإبلاع عمن لا يرتدون أقنعة الوجه بسبب كورونا

واشنطن - أ ش أ

دشنت احدى مقاطعات ولاية "أوهايو" الأمريكية، والتي تضم مدينة "كليفلاند" خطًا ساخنًا للإبلاغ عن الأشخاص الذين يتحدون قرارات الولاية ولا يرتدون أقنعة الوجه؛ وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولاية.

من جانبها، أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد على موقعها الالكتروني، أن أرموند بوديش، حاكم مقاطعة كوياهوجا، أعلن عن تدشين الخط الساخن يوم أمس الأول،متعهداً بفرز الشكاوى من قبل موظفي المقاطعة وإرسالها إلى المدينة أو القرية التي ترأسها.

وقال بوديش في هذا الشأن: "هذا القرار لا يقصد به خروج رجال الشرطة والبحث عن الأشخاص الذين لا يرتدون الأقنعة، نحن نريد أن يرتدي الناس أقنعتهم نريد أن يقوم الناس بذلك طواعية".

وقد أصدر حاكم ولاية أوهايو الجمهوري مايك دي واين أمرًا بتخصيص أقنعة لجميع السكان بدءا من هذا الأسبوع، مع ذلك، فإن قرار تدشين الخط الساخن لا ينطبق إلا على المقاطعات السبع بالولاية التي سجلت أكثر حالات إصابة بكورونا.

وأكد دي واين -في تصريحات خاصة لـ"ذا هيل" أن القرار، الذي لا ينطبق على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، سيتم إعادة تقييمه كل أسبوع.

وقال:" إنه على الرغم من أن الضباط لديهم السلطة لفرض القرار، إلا أنه لا توجد موارد كافية في جميع أنحاء الولاية لتعقب أولئك الذين لا يلتزمون به"،وسيواجه أولئك المتهمون بانتهاك أمر الدولة جنحة من الدرجة الثانية، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 90 يومًا وغرامة 750 دولارًا.

وأوهايو من بين مجموعة من الولايات الأمريكية التي تشهد حاليًا زيادة في عدد الحالات. حيث أبلغت الولاية يوم أمس الأول عن أعلى عدد من الحالات الجديدة منذ بداية الوباء، بتسجيل 1525 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، وحتى يوم أمس السبت، سجلت الولاية إجمالي مصابين تجاوز الـ64 ألف حالة ة و3036 حالة وفاة.