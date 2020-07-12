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الإمارات تمنع حوالي 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو الماضي

10:21 ص الأحد 12 يوليه 2020
الإمارات تمنع حوالي 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو الماضي

علم الإمارات

دبي - ( د ب أ):

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت الهيئة ، خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن الشهر الماضي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، إن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73 بالمئة، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15 بالمئة، وهجمات التصيد الإلكتروني 12 بالمئة ، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط.

الإمارات هيئة تنظيم الاتصالات الأمن السيبراني

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