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باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

10:20 ص الأحد 12 يوليه 2020
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في باكستان

إسلام آباد - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 248 ألفا و872 حالة، وذلك عقب تسجيل 2521 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 5 آلاف و197 حالة، وذلك عقب تسجيل 74 حالة وفاة جديدة.

وأضافت القناة الإخبارية أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 156 ألفا و700 حالة.

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