ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 199 ألفا و709 والوفيات 9070
فرانكفورت - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 199 ألفا و709 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9070 حالة . وتعافى 184 ألفا و266 من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.
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