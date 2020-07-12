أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 199 ألفا و709 والوفيات 9070

08:46 ص الأحد 12 يوليه 2020
ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 199 ألفا و709 والوفيات 9070

إصابات كورونا تصل إلى 199 ألفا و709 في ألمانيا

فرانكفورت - (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 199 ألفا و709 حالات، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 9070 حالة . وتعافى 184 ألفا و266 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 23 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

ألمانيا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 81158

    عدد المصابين

  • 23876

    عدد المتعافين

  • 3769

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 560026

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| طبيبة تفجر مفاجأة وعلماء يكشفون سر غموض الفيروس