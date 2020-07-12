هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 51 ألفا و136 حالة والوفيات 6156

إصابات كورونا تصل إلى 51 ألفا و136 حالة في هولندا

امستردام - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 51 ألفا و136 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت امستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6156 حالة . وتعافى 193 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 19 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا