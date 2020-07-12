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ترامب يرتدي الكمامة للمرة الأولى (فيديو)

01:21 ص الأحد 12 يوليه 2020
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وكالات:

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، للمرة الأولى وهو يرتدي كمامة في مكان عام اثناء زيارته مركزا طبيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة يورونيوز.

وقام ترامب السبت بزيارة تفقدية لمركز والتر ريد الطبي العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.

وبثت وكالة رويترز صورا للرئيس الأمريكي وهو يرتدي للمرة الأولى الكمامة، وهو الذي تمسك كثيرا بعدم اقتناعه بارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وكثيرا ما ظهر بالأمكنة العامة وهو الوحيد بين الحضور لا يلتزم بارتدائها.

ويأتي هذا التغير السلوكي، في ظل استمرار تسجيل الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا بعدد إصابات كورونا، على نحو دعا المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي أنتوني فوتشي للقول إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة ”ليس جيدا حقا“ و“وضع خطير علينا معالجته على الفور“.

وشهدت تصريحات ترامب بشأن وباء كورونا منذ بداية انتشاره في مدينة ووهان الصينية وحتى تفشيه في أمريكا، تناقضات كثيرة، فتحولت إشادته بدور الصين في مكافحة الوباء في البداية لاتهام بالتسبب في تفشيه عالميا، واليوم يرتدي ترامب الكمامة التي أعرب سابقا عن عدم اقتناعه شخصيا بضرورة ارتدائها.

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