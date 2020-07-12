مجلس الأمن يوافق على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي

نيويورك - (أ ش أ):

وافق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم السبت على قرار بإرسال مساعدات إلى سوريا عبر معبر تركي واحد.

وصوت المجلس وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية على مشروع قرار جديد مقدم من ألمانيا وبلجيكا، لتمديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا عبر معبر واحد على الحدود التركية.

وأشارت إلى أن 12 عضوا صوتوا مع القرار فيما امتنع 3 أعضاء بمجلس الأمن عن التصويت، موضحة أن التصويت نص على إبقاء "معبر باب الهوى" على الحدود التركية في شمال غرب سوريا مفتوحا "لمدة 12 شهرا حتى 10 يوليو 2021".

يذكر أن مشروع القرار الألماني البلجيكي لم يشر إلى أحكام حول عقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.