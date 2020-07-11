سوريا.. سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية
10:43 م السبت 11 يوليه 2020
وكالات:
أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
ونقلت القناة عن مراسلها في المنقطة "سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة" دون ذكر أي تفاصيل حول الحادث.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
81158
عدد المصابين
-
23876
عدد المتعافين
-
3769
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
560026
عدد الوفيات
إعلان