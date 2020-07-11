سوريا.. سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية

وكالات:

أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت القناة عن مراسلها في المنقطة "سماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة" دون ذكر أي تفاصيل حول الحادث.