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ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1393 بينها 366 وفاة

10:17 م السبت 11 يوليه 2020
ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 1393 بينها 366 وفاة

فيروس كورونا

صنعاء - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في عموم اليمن، حتى اليوم السبت، إلى 1393 حالة، منها 366 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (التابعة للحكومة الشرعية) في نشرتها اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها سجلت خلال الساعات الماضية 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

وأكدت اللجنة "شفاء 12 حالة 9 منها في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، و3 حالات في محافظة لحج (جنوب البلاد)، ليبلغ عدد الحالات التي شفيت منذ ظهور الوباء، 642 حالة".

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ارتفع إلى 1389 حالة، منها 365 حالة وفاة و642 حالة تعافي.

ولم يعلن الحوثيون بشكل رسمي سوى عن إصابة أربع حالات بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتي تعافي، فيما أكدت منظمات دولية و محلية انتشار فيروس كورونا في مناطق الحوثيين بشكل كبير وسط "تكتم الحوثيين على الأرقام الحقيقية".

ووفق الحالات الجديدة، يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في اليمن عموما، 1393 حالة بينها 366 وفاة و644 حالة شفاء.

فيروس كورونا صنعاء تويتر اليمن

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