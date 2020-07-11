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روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا

09:42 م السبت 11 يوليه 2020
روسيا تسجل ثلاثة انتهاكات جديدة للهدنة في سوريا

وزارة الدفاع الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، سجل 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفي المقابل، لم يرصد الجانب التركي أي خروقات.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، رصد 3 خروقات لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية (1) إدلب (1)، حلب (1)، بينما لم برصد الجانب التركي أي خروقات".

وأشار بيان الدفاع الروسية إلى عدم قيام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين بتنفيذ أية عمليات إنسانية خلال آخر 24 ساعة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الدفاع الروسية سوريا روسيا

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