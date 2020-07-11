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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12.59 مليون والوفيات تتخطى 560 ألفا

09:03 م السبت 11 يوليه 2020
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 12.59 مليون والوفيات تتخطى 560 ألفا

فيروس كورونا

وكالات

تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) حاجز ١٢.٥٩ مليون حالة إصابة على مستوى العالم، فيا وصلت حصيلة وفيات الوباء إلى أكثر من 560026 شخصًا، اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 133955 حالة وفاة وثلاثة ملايين و203138 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 70398 حالة وفاة ومليون و800827 ‬حالة إصابة، وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 22123 حالة وفاة و820916 حالة إصابة، وجاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 11205 حالة وفاة و720547 حالة إصابة.

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