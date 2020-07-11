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الحزب الحاكم التنزاني يرشح الرئيس الحالي لخوض الانتخابات للمرة الثانية

07:02 م السبت 11 يوليه 2020
الحزب الحاكم التنزاني يرشح الرئيس الحالي لخوض الانتخابات للمرة الثانية

الرئيس جون ماجوفولي

نيروبي - (د ب أ)

رشح الحزب الحاكم في تنزانيا الرئيس جون ماجوفولي، لخوض الانتخابات لولاية ثانية وأخيرة في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وبات ماجوفولي دون منافس بعد طرد وزير الشؤون الخارجية السابق برنارد ميمبي، الذي كان يعتزم منافسة الزعيم الحالي، في وقت سابق من العام الجاري بسبب سوء سلوك أخلاقي لم يتم تحديده، وهو قرار أيده الحزب أمس الجمعة.

ونفى ميمبي ارتكاب أي مخالفات وقال إنه تم طرده من الحزب لرغبته في الترشح للرئاسة.

صوت المندوبون البالغ عددهم 1822 في المؤتمر الوطني لحزب تشاما تشا مابيندوزي في العاصمة دودوما لصالح ترشيح ماجافولي بالإجماع. وتم بث المؤتمر عبر التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

جون ماجوفولي نيروبي تنزانيا

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