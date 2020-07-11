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مظاهرات في مدينة ألمانية ضد قيود كورونا

05:37 م السبت 11 يوليه 2020
مظاهرات في مدينة ألمانية ضد قيود كورونا

ارشيفيه

برلين - (د ب أ)

شهدت مدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم السبت، مجددا مظاهرة شارك فيها بضع مئات لمناهضة لقيود فيروس كورونا ومنادية بالحفاظ على الحقوق الأساسية.

ودعا للمظاهرة مبادرة " التفكير خارج الصندوق 711"، وحملت اسم "مهرجان للسلام والحرية"، وتم تنظيمها في حديقة القصر السفلية في المدينة الواقعة جنوب غرب ألمانيا.

ووفقا للشرطة، فقد جابت مظاهرة أخرى قلب المدينة في وقت سابق.

وقالت الشرطة إن المظاهرة اتسمت بطابع هادئ، ولم يتم الإعلان عن وقوع حوادث.

وليس هناك بيانات رسمية عن عدد المشاركين، وبحسب سلطات المدينة فإن عدد الأشخاص الذين سجلوا مشاركتهم في المسيرة المستمرة لعدة ساعات، كان قد بلغ 5000 شخص.

مظاهرات مدينة شتوتجارت فيروس كورونا قيود كورونا

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