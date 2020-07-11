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الصحة الإماراتية: تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا

04:54 م السبت 11 يوليه 2020
الصحة الإماراتية: تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا

تسجيل 403 إصابات جديدة بكورونا في الامارات

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، إجراء أكثر من 58 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع، وساهم ذلك في الكشف عن 403 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 54,453 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات 331 حالة، وشفاء 679 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 44,648 ألف حالة.

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الإمارات فيروس كورونا

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